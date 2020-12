Kaupunki hoputtaa hallinto-oikeutta nopeaan päätöksentekoon, jotta pohjaveden riskeeraava maalämpöjärjestelmä päästäisiin purkamaan; Avo-Putki vetoaa tasapuoliseen kohteluun: vain vuotta aiemmin energiakaivon sai porata samalle pohjavesialueelle

0

Kaupunki vaatii Joutsenossa toimivan Avo-Putki Oy:n energiakaivoja koskevan valituksen hylkäämistä.

Yritys rakensi maalämpöjärjestelmän pohjavesialueelle syksyllä 2015 vain viikkoa, paria sen jälkeen, kun oli jättänyt kaupungille toimenpidelupahakemuksen. Hakemus jäi odottamaan lisäselvityksiä yritykseltä.

Vuoden 2019 alussa rakennusvalvonta totesi keskeneräisten hakemusten läpikäynnin yhteydessä, ettei hakija ole täydentänyt hakemusta. Tällöin kävi ilmi, että energiakaivot on jo porattu. Lupaprosessi lähti uudelleen liikkeelle, ja Avo-Putki haki Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) lupaa pysyttää energiakaivot.

Kun AVI hylkäsi kesällä lupahakemuksen, yritys valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Avo-Putki vetoaa siihen, että samalle pohjavesialueelle on saanut aiemmin asentaa maalämpökaivoja ilman aluehallintoviraston lupaa.

Yrityksen toimenpidelupahakemuksen vireilletulohetkellä lainsäädäntö ja ohjeistukset olivat kuitenkin jo kiristyneet aiemmasta. Rakennustarkastaja on myöntänyt viimeiset toimenpideluvat Joutsenonkankaan pohjavesialueen lämpökaivoille 2014.

Kaupunginhallitus päätti hallinto-oikeudelle annettavasta vastineesta viime viikolla. Kaupunki pyytää, että ratkaisu tehtäisiin mahdollisimman nopeasti, jotta pohjaveden pilaantumisriskin aiheuttavat lämpökaivot voidaan poistaa.

TIINA MANSIKKA