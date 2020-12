Kaupunki lisäisi Punnankylän osaksi arvomaisemaa

0

Kaupunki ehdottaa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen laajentamista Joutsenossa siten, että se kattaisi myös Punnankylän alueen kokonaisuudessaan.

Joutsenon viljelymaiseman rajausta on jo esitetty laajennettavaksi Parjalasta länteen, mutta kaupunki haluaisi vetää aluerajauksen vielä lännempää.

Noin 13 000 hehtaaria Joutsenon maaseutua Pätilästä Konnunsuolle määriteltiin jo vuonna 1995 valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Sen aluerajauksiin ehdotettiin muutoksia viimeksi vuonna 2016. Isoin muutos oli Kukkuroinmäen jätteenkäsittelykeskuksen rajaaminen maisema-alueen ulkopuolelle. Samassa yhteydessä alueen nimi muutettiin Konnunsuon – Joutsenon kirkonkylän maisema-alueesta Joutsenon viljelymaisemaksi.

Suomessa on kaikkiaan 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jotka on valittu valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995.

Niiden uudelleen inventointi käynnistyi 2010. Prosessi on ollut pitkä, sillä 2016 päivitysinventointi oli ympäristöministeriössä kuultavana, eikä maalissa olla vieläkään.