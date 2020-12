Nappikset eivät jääneet kokonaan naulaan – Saku Pesonen on Kultsun uusi päävalmentaja

0

Kultsun veräjänvartijana kunnostautunut Saku Pesonen on seuran uusi päävalmentaja. Sopimus on 1+1-vuotinen. Pesti päävalmentajana on 35-vuotiaalle Pesoselle ensimmäinen laatuaan. Valmennuskokemusta hänellä on kuitenkin roppakaupalla. Pesonen on vastannut viime kauden Kultsun maalivahtivalmennuksesta, ja ollut joukkueen henkinen johtaja niin pukukopissa kuin kentälläkin.

Valmennuskokemusta hän alkoi kerryttää jo 2000-luvun puolivälissä valmentaessaan Lahden Reippaan juniorimaalivahteja oman pelaamisensa ohessa.

– Pääasiassa olen valmentanut maalivahteja, mutta ollut joissain joukkueissa muissakin valmennusrooleissa. Valmistuin vuonna 2010 liikunnanohjaajaksi ammattikorkeakoulusta. Koutsaaminen on aina tuntunut luonnolliselta, Pesonen kommentoi seuran tiedotteessa.

Pesonen päätti pitkän peliuransa viime syksynä. Kullervon kasvatti palasi punamustiin kaudeksi 2016 torjuttuaan sitä ennen kymmenen vuotta Veikkausliigassa ja Ykkösessä.

Kultsun on tarkoitus aloittaa joukkueharjoittelu tammikuussa. Pesosen ohella valmennustiimiin kuuluu Marko Karvonen ja erityisesti fysiikkavalmennuksesta vastaava Aki Kolis.

Joukkueen valmennusringissä on tällä hetkellä 15 pelaajaa. Viime kauden pelaajista ainakin Tomi Karttunen ja Teemu Kiljunen jatkavat punamustissa.