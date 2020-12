Kokoontumiskielto jatkuu Joutsenossa ja muualla maakunnassa tammikuun loppuun asti

0

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin (Eksote) alue on edelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) jatkaa tämän vuoksi alueen kokoontumisrajoituksia. Tänään 30.12. tehdyn päätöksen mukaan kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Etelä-Karjalassa tammikuun loppuun asti.

Enintään 20 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, AVI painottaa tiedotteessaan.

Päätös koskee yleisötilaisuuksia kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä.

AVIn toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin kuten illanviettoihin tai perhejuhliin eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Etelä-Karjalan covid-19-tilannekuvaryhmä on aiemmin suositellut, että yksityistilaisuuksissa olisi korkeintaan kymmenen henkilöä. Kaikkia ei-välttämättömiä lähikontakteja muihin ihmisiin tulisi välttää.