Kunnaneläinlääkäriä voi tavoitella kiireettömillä asioilla vain arkiaamuisin, kiireellistä hoitoa vaativasta eläimestä on soitettava myös arkipäivisin illoilta ja viikonlopuilta tuttuun päivystysnumeroon

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kunnaneläinlääkärien puhelinajat yhtenäistetään ensi maanantaista 11.1. alkaen siten, että ajanvarauksiin vastataan kaikissa toimipisteissä arkiaamuisin kello 8–9. Kello yhdeksän jälkeen ilmenevistä kiireellistä eläinlääkärin apua tarvitsevista tapauksista soitetaan päivystysnumeroon 0600 17070.

Jos päivystäjä ei potilastyön vuoksi pysty soittohetkellä vastaamaan, voi vastaajaan jättää takaisinsoittopyynnön.

Virka-aikaan päivystysnumeroon soittamisesta ei peritä lisämaksua. Virka-ajan ulkopuolella numero on entiseen tapaan lisämaksullinen.

Päiväpäivystysjärjestelmän tarkoitus on tarjota mahdollisimman nopeaa apua päiväaikaisille akuuttipotilaille. Tavoitteena on myös taata työrauha muille kuin kiertävässä päivystysvuorossa olevalle kuntapraktikolle.

Päiväaikaan ilmenevästä kiireettömästä hoidontarpeesta on soitettava vasta seuraavana arkiaamuna puhelinaikaan.