Eksote suosittelee D-vitamiinilisää ikääntyneille ja erityisryhmille koronapandemian ajan

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) suosittelee D-vitamiinilisää ikääntyville ja muille erityisryhmille koronapandemian aikana.

Suositus on, että kaikki yli 70-vuotiaat henkilöt, ympärivuorokautisessa hoidossa olevat aikuiset sekä tummaihoiset aikuiset ottavat pandemian ajan 20 mikrogrammaa D-vitamiinia vuorokaudessa.

Ylipaino kasvattaa D-vitamiinilisän tarvetta. Kaikille edellä mainittuihin ryhmiin kuuluville, joiden BMI on yli 30, päivittäiseksi D-vitamiiniannokseksi suositellaan 50 mikrogrammaa.

Normaalisti alle 75-vuotiaille suositellaan lokakuusta maaliskuuhun kymmentä ja yli 75-vuotiaille ympäri vuoden 20 mikrogrammaa D-vitamiinia vuorokaudessa.

Liian suureen annokseen liittyy hyperkalsemian riski.

Vastustuskykyä tehostavalla D-vitamiinilla on todettu olevan merkitystä vakavan koronavirustaudin estossa. Päivittäinen D-vitamiinilisä pienentää akuutin hengitystieinfektion riskiä. D-vitamiinin puutoksessa on todettu olevan suurempi riski saada vakava covid-19-keuhkoinfektio.