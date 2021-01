Jäätilannetta luonnehditaan petolliseksi – miten sinä suhtaudut varoituksiin?

0

Jäänpaksuus vaihtelee petollisesti koko maassa, ja jäät ovat viime päivien pakkasista huolimatta normaalia ohuempia erityisesti Etelä-Suomessa, varoittaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Tästä saatiin pahin mahdollinen muistutus myös Suur-Saimaalta, kun Taipalsaaren Saunasaaren edustalla jäihin pudonnut henkilö löydettiin kuolleena sunnuntai-iltana.

Jäällä liikkumista on vielä syytä välttää, sillä jäälle satava lumi hidastaa teräsjään paksuuskasvua, lisää kohvajään muodostumista ja hankaloittaa heikon jääalueen näkemistä.

Arvio jäätilanteesta perustuu 47 havaintopaikan jäänpaksuusmittauksiin. Lauritsalan havaintopaikalla on viimeksi käyty lauantaina 9. tammikuuta toteamassa, että Saimaa on jäässä mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Yli sadan vuoden mittaushistorian perusteella Saimaata peittää Lauritsalassa tähän aikaan vuodesta keskimäärin 29-senttinen jääkansi.

Seuraava mittauskerta on ensi viikolla, jonne myös Ilmatieteen laitos ennustaa pakkasten jatkuvan. Huomenna torstaina pakkanen kiristynee entisestään.

