Koronarokote annetaan ajanvarauksella – väestön rokotukset alkanevat helmikuussa

0

Eksote lähettää kullekin koronarokotteen saajalle ajallaan kirjeen, jossa kerrotaan rokotukseen varattu aika sekä paikka.

Aikoja varataan sitä mukaa, kun rokotteita saapuu Etelä-Karjalaan.

Kirjeessä on myös ohjeet siitä, miten toimia, ellei aika sovi. Rokotukset aloitetaan iäkkäimmistä eli yli 80 vuotta täyttäneistä.

Kirjeen lisäksi Eksote soittaa iäkkäille, jotta varmistetaan, että kirje on tavoittanut vastaanottajan ja aika varmasti sopii.

Ennen rokotusten alkua Eksote julkaisee puhelinnumeron, josta puhelut tulevat. Näin puheluun on turvallista vastata.

Väestön rokotukset voidaan tämänhetkisen arvion mukaan aloittaa helmikuun alkupuolella. Tämä edellyttää sitä, että Euroopan lääkevirasto antaa Astra Zenecan rokotteelle myyntiluvan ja että sen toimitukset sujuvat.

Alueraadille on tullut toiveita Joutsenon omasta rokotuspisteestä

Joutsenon alueraati on saanut kyselyitä, voisiko Eksote perustaa rokotuspaikan myös Joutsenoon. Lappeenrannan kauppakeskus Iso-Kristiina koetaan hankalaksi. Se on monelle outo paikka, ja julkisilla kulkuneuvoilla ei haluttaisi matkustaa. Autojen pysäköintitila on kauppakeskuksessa maksullista ja rajallista.

Lappeenrannassa keskeinen rokotuspaikka kauppakeskus Iso-Kristiinassa valittiin useista syistä. Tämä rokoteprosessi on erilainen verrattuna aiempiin, esimerkiksi influenssarokotuksiin. Jonottamista, ruuhkia ja isoja ryhmiä on vältettävä.

Uuteen rokotteeseen kuuluu 15 minuutin seuranta allergisen reaktion takia.

Rokote on vapaaehtoinen ja ilmainen

Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset aloitettiin Etelä-Karjalassa vuoden vaihteessa, hoivakodeissa viikolla 2.

Koronarokotukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat väestölle maksuttomia. Kansalaisilta toivotaan mahdollisimman myönteistä suhtautumista rokotuksiin, vaikka rokotus saattaakin herättää epäröintiä.

Rokotteista pyritään jakamaan mahdollisimman paljon tietoa niin Eksoten kuin valtakunnallisesti THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean kautta.

Rokotukset perustuvat laumasuojaan ja mitä useampi rokotuksen ottaa, sitä tehokkaampaa rokottaminen on.