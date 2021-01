Konnunsuon rakennusjäteaseman aloitus viivästyy valituksen vuoksi: ympäristöluvan kumoamista vaativa suojelumetsän omistaja vetoaa liito-oravaan, meluun ja palovaaraan

0

Suomen Purkutekniikka Oy:n Konnunsuolle kaavaileman rakennusjäteaseman toiminnan aloitus vähintäänkin viivästyy ympäristöluvan muutoksenhaun takia.

Lupalautakunta myönsi joutsenolaisyritykselle luvan kesällä, mutta lupapäätös ei saanut lainvoimaa naapuritilan omistajan valitettua päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Purkutekniikan omistama alue, jolle rakennusjätteen käsittelyä ja varastointia on suunniteltu, on entistä turvetuotantoaluetta. Se sijaitsee lähellä Kukkuroinmäen jätteidenkäsittelykeskusta.

Naapurissa on kuitenkin myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman nimissä suojelustatuksen saanut metsä, jossa on havaittu merkkejä liito-oravista ja niiden pesinnästä.

Maanomistaja uskoo suojelumetsän luonnonolosuhteiden heikentyvän, jos Purkutekniikan hanke toteutuu. Hän perustelee vaatimustaan ympäristöluvan kumoamisesta meluhaitoilla ja paloturvallisuusriskeillä, joita ei hänen mielestään ole tutkittu tai huomioitu lupaehdoissa kunnolla.

Lupalautakunta pitää muutoksenhakijan vaatimuksia perusteettomina ja vaatii valituksen hylkäämistä.

