Pöyhiänniemen jäälatua odotellessa pääsee hiihtämään Ahosen pelloille

Pöyhiänniemen jäätä pitkin kiertävä latu odottaa vahvistusta riittävän vankasta jääkannesta.

– Pitää käydä tutkimassa, missä kunnossa jää on. Punnanlahdessa varmasti jo onkin kestävä jää, mutta mitä on edempänä niemessä, siitä minulla ei ole vielä mitään havaintoja, kertoo Pöyhiänniemen–Punnanlahden kyläyhdistyksen puuhamies Pekka Sivonen.

Kyläläisiä poltteli jo päästä suksille, niinpä Sivonen kävi viime viikolla ajamassa latu-urat Ahosen pelloille.

– Nythän latu on vähän huonossa kunnossa, kun lunta tuiskutti ladun päälle.

Toisaalta lisälumi ei ollut pahitteeksi, sillä ennen tuiskua lunta riitti hädin tuskin sängen peitoksi. Sivosen suunnitelmissa on ajaa latu uudelleen huomenna lauantaina.

Pöyhiänniementien kahta puolta lenkin tekevällä peltoladulla on yhteismittaa puolisentoista kilometriä.