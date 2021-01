Ratatyömaan maita Kuutostien varteen Jänhiälään

0

Väylävirasto on saanut ympäristöluvan Kuutostien eritasoliittymään Jänhiälään sijoittuvalle maankaatopaikalle.

Kuutostien ja Aholantien liittymäalueelle läjitetään puhtaaksi tutkittuja ylijäämämaita, jotka ovat peräisin kaksoisraidetyömaalta Joutsenon ja Rauhan väliltä.

Kyse on pintamaista, leikkausmassoista ja raidesepelistä. Maiden ajo tehdään pääosin tänä ja ensi vuonna. Sijoitusalueen käytön päätyttyä alue maisemoidaan. Alue on Väyläviraston omistuksessa.