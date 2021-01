Joutsenoon perustettiin uusi METSO-luonnonsuojelualue

0

Joutsenoon on perustettu uusi METSO-luonnonsuojelualue. Suojelualue on kooltaan 38 hehtaaria, ja se sijoittuu Kuurmanpohjan ja Perä-Aholan välimaastoon Linnamäelle.

Aluetta kuvataan osaksi Kuurmanpohjan ja Perä-Aholan peltolaaksojen välistä laajaa kalliojaksoa, jonka lakiosa on avokalliopintojen, kosteiden painanteiden ja kangasmetsien muodostamaa mosaiikkia. Alueen kasvillisuus on vaihtelevaa jäkäliköistä rinteenaluslehtoihin. Kohde on myös maisema-arvoiltaan merkittävä ja se kuuluu Linnamäen NATURA-alueeseen.

Suojelusopimus ei rajoita jokamiehenoikeuksia tai olemassa olevia metsästysoikeuksia alueilla.

Kohteen omistaa metsätalousyhtiö Tornator Oyj.