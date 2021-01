Metsäsuunnitelmiin ehtii vielä vaikuttaa

0

Asukkailla ja alueilla muutoin liikkuvilla on viikon loppuun asti aikaa vastata kaupungin metsäsuunnitelmien päivittämiseen liittyvään verkkokyselyyn.

Tammikuun loppuun asti avoinna olevia kyselyitä on kaikkiaan kolme kappaletta. Yksi niistä koskee Joutsenoa, Rauha–Tiurua ja Korvenkylää sekä Joutsenon edustan saaria Saimaalla. Kysely löytyy osoitteesta new.maptionnaire.com/q/9jfh884nne4c.

Ylämaalle ja Nuijamaalle on omat kyselynsä.

Metsäsuunnitelmaan sisältyvät hoitotyö- ja hakkuuehdotukset seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Metsäsuunnittelun myöhemmässä vaiheessa tarkennetaan yksittäisten alueiden hoito- ja hakkuutoimenpiteitä.

Suunnitelmien päivittämisen aikana alueilla voidaan toteuttaa aikaisemman metsäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.