Pääkirjoitus: Mikään tulevaisuusvisio ei osoita, että vastaanottokeskusta tarvittaisiin jatkossa nykyistä vähemmän

Koronavirus on muistuttanut meitä siitä, kuinka pieni maailma on. 30 vuoden ajan sen on osoittanut myös Joutsenon vastaanottokeskus.

Se aloitti toimintansa Rauhan sairaalan tiloissa vuonna 1990, muutti sieltä Tiuruniemeen ja on toiminut Konnunsuolla yhdeksän vuotta.

Ensimmäinen oma kosketukseni vastaanottokeskukseen liittyy Kosovon sotaan.

Vuosituhannen taitteessa Tiuruniemeen saapuneille kosovolaisille turvapaikanhakijoille kerättiin avustuksena vaatteita, leluja ja astioita. Kosovolaislapsista tuli omien lasteni luokkatovereita.

Vastaanottokeskus on ollut osa Joutsenoa jo kauan, vaikka elääkin peltojen keskellä omaa elämäänsä. Se työllistää puolensataa työntekijää.

Valitettavasti sellaista tulevaisuusvisiota ei ole näköpiirissä, etteivätkö sen palveluita jatkossakin tarvitsisi niin turvapaikkaa hakevat kuin ihmiskaupan uhrit.

Ennusteet kertovat, että keskusta tarvitaan jatkossa entistä kipeämmin. Kun koronapandemia ei enää jarruta ihmisten kulkemisia, pakolaisetkin lähtevät taas liikkeelle.

Vielä huomattavasti suurempia ihmisjoukkoja näemme pakenemassa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Syitä on useita: osa niistä on ihmisen aiheuttamia, osa luonnonmyllerryksiä tai ilmastonmuutoksesta johtuvia.

Yhteistä kaikelle liikehdinnälle on se, että ihmisten on muutettava pois elinkelvottomaksi muuttuneelta asuinalueeltaan.

Esimakua massiivisesta pakolaisuudesta saatiin jo vuonna 2015, eikä sen hoitaminen osoittautunut helpoksi.

