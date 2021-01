Leipomon ja Annukan asemakaavalle sinetti

0

Maanantaina koolla ollut kaupunginvaltuusto sinetöi Lantmännen Unibaken ja Annukan asemakaavan muutoksen.

Lainvoiman saatuaan uusi kaava mahdollistaa leipomon laajentamisen kasvattamalla rakennusoikeutta poistuvaa kaavaa enemmän.

Uutta on Annukan pihatien tekemän silmukan sisään jäävän metsäsaarekkeen saama suojelumerkintä. Saareke on säilytettävä luonnontilaisena.

Jos itse Annukka haluttaisiin purkaa, siitä on kaavamääräysten mukaan ensin laadittava rakennushistoriallinen inventointi.

Kaavamuutoksen luonnosvaiheessa isoin vääntö käytiin leipomon henkilökunnan parkkipaikan liittymän sijainnista.

ELY-keskus taipui lopulta siihen, että pihaliittymä voidaan tehdä Kuutostien leventämisen yhteydessä käytöstä poistuneen rampin paikalle.