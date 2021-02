Lukijan kynä: Autotkin kuuluvat keskustaan

0

Uutinen jopa R-kioskin lopettamisesta kannattamattomana Lappeenrannan ytimessä nosti keskusteluun kaupungin keskustan tyhjentymisen. Tämä kehitys on ollut käynnissä pitkään.

Ongelma ei koske vain Lappeenrantaa. Jos asiointiin käytetyt pysäköintipaikat viedään, ihmiset äänestävät kaasupolkimellaan. Tämä seuraa pyrkimyksestä estää autoilua keskustoissa, kun samaan aikaan rakennetaan automarketteja sen laidoille.

Näin käy, kun viherideologia voittaa arkijärjen. Ihmiset eivät pysäköi maanalaiseen parkkiin kioskilla asioidakseen. Joukkoliikenne ei toimi kuin pienelle osalle kaupungin asukkaista. Autoja tarvitaan Lappeenrannan kokoisessa kaupungissa, eikä keskustan tyhjeneminen ole kenenkään etu.

Kaupungissa on jo riittävästi kävelykatuja sekä aukioita – kenties liikaakin. Aiempia virheitä on osittain vaikea perua, mutta uusia ei saa tehdä. Autolla liikkumisen tarpeet on huomioitava paremmin kaupungin suunnittelussa sekä kaavoituksessa.

Yksi konkreettinen parannus tähän olisivat nopeaan asiointiin tarkoitetut 30 minuutin maksuttomat kiekkopaikat. Sellaisia on käytössä muuallakin, ja ne toisivat nopeaa helpotusta tilanteeseen ilman suuria kuluja. Olen laatinut valtuustoaloitteen, jossa tällaisia ehdotetaan Lappeenrantaan.

JANI MÄKELÄ

Kirjoittaja on joutsenolainen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja (ps.).