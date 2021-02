Matka Joutsenosta eläinsairaalatasoisen hoidon äärelle vaikka keskellä yötä lyhenee tästä päivästä alkaen, kun Kouvolan eläinsairaalasta tulee ympärivuorokautinen

0

Matka Joutsenosta eläinsairaalatasoisen hoidon äärelle vuorokaudenajasta riippumatta lyhenee tästä päivästä alkaen, kun Kouvolan eläinsairaala aloittaa 24/7-eläinlääkäripalvelut ja ensivastetoiminnan.

Evidensia-ketjuun kuuluva eläinsairaala on toiminut Kouvolassa jo 30 vuotta, mutta helmikuun alusta lukien se laajentaa toimintansa ympärivuorokautiseksi.

Aiemmin Joutsenosta on täytynyt lähteä yöllisen eläinsairaalahoidon tarpeessa pääkaupunkiseudulle tai Hämeenlinnaan.

– Käytössämme on ympärivuorokautisesti kaikki laboratorio- ja kuvantamispalvelut, joten tutkimukset onnistuvat myös ilta-, viikonloppu- ja yöaikaan. Myös hätäleikkauksiin on valmiudet ympäri vuorokauden, erikoiseläinlääkäri Esa Kesti kertoo Evidensian tiedotteessa.

– Koska olemme aina paikalla, lemmikit voivat jäädä tarkkailtaviksi yön ajaksi tai pitempäänkin. Etenkin vaativista leikkauksista toipuville ja vakavasti sairaille potilaille tämä on selvä parannus. Lemmikkiä ei tarvitse lähettää huonossa kunnossa huolestuneen omistajan kanssa kotiin tai jatkohoitoon muualle, Kesti sanoo.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kunnaneläinlääkäreistä päivystysvuorossa on vain yksi eläinlääkäri kerrallaan.

Kouvolan eläinsairaala tuo avun lähemmäs kiireellistä hoitoa vaativaa lemmikkiä ja sen omistajaa myös tilanteessa, jossa päivystävä kunnaneläinlääkäri on kiinni esimerkiksi tuotantoeläimeen liittyvässä pitkäkestoisessa tehtävässä päivystysalueen toisella laidalla.

TIINA MANSIKKA