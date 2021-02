Joutsenon kirkko täyttää tänä vuonna sata vuotta

0

Joutsenon kirkko täyttää sata vuotta tänä vuonna. Arkkitehti Josef Stenbäckin suunnittelema kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1921.

Kirkkoa on korjattu sekä vuonna 1965 että vuonna 1996. Viimeisimmässä korjauksessa kirkkoon hankittiin muun muassa uudet penkit ja äänentoistolaitteet.

Nykyiset urut vihittiin käyttöön ensimmäisenä adventtina vuonna 2017.

Viime viikkoina seurakunta on ottanut käyttöön uudet laitteet, joilla pystytään lähettämään jumalanpalvelukset reaaliajassa Youtube-kanavan kautta.

Kirkkoherra Tero Kalpio kertoo, että koronatilanne tekee kirkon juhlimisen suunnittelusta vaikeaa. Joutseno-päivien perinnejumalanpalvelus elokuussa on kirkon juhlajumalanpalvelus.

– Saarnaajaksi on kysytty Mikkelin piispaa Seppo Häkkistä. Hänen saapumisensa ei ole vielä varmaa, Kalpio kertoo.

Joutsenon kirkko vihittiin alun perin Johanneksen kirkoksi. Tunnuslauseena on Jumala on rakkaus. Lause on ikuistettu varhaisempien kirkkojen muistolaattaan.

Nykyinen kirkko on järjestyksessään kolmas. Ensimmäinen rakennettiin noin vuonna 1640. Se purettiin huonon kuntonsa vuoksi 1758.

Toinen kirkko tuhoutui tulipalossa 25.4.1918 kansalaissodassa.

SARI PULLINEN