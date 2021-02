Kokoontumisrajoitukset jatkuvat helmikuun loppuun, maahantulorajoituksetkin kuun loppupuolelle

0

Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalassa yhä kolmiportaisen asteikon toisella tasolla eli kiihtymisvaiheessa, totesi tilannekuvaryhmä eilen tiistaina.

Voimassa on 20 henkilön kokoontumisrajoitus sisä- ja ulkotapahtumissa sekä suositus rajoittaa yksityistilaisuuksien osallistujamäärä kymmeneen henkilöön helmikuun ajan.

Tammikuun lopulla kiristyneet maahantulon rajoitukset puolestaan ovat tällä erää voimassa 25.2. asti.

Sisärajoilla eli Suomen ja kaikkien Schengen- ja EU-maiden välisessä liikenteessä sallitaan työmatkaliikenteenä vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne.

Ulkorajoilla on pääsääntöisesti mahdollista vain paluuliikenne Suomeen ja muihin EU- ja Schengen-valtioihin, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä muu välttämätön liikenne.

Mitä mieltä sinä olet helmikuun koronarajoituksista? Vastaa kyselyymme ja perustele kommenttiosiossa.

