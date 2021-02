SounDomen jäägalleria avautuu tänään – veistoksiin käytetty yli 10 000 kiloa Haukilahdesta nostettua jäätä

0

SounDomen jäägalleria Imatran Varpasaaressa avautuu tänään keskiviikkona. Varpasaareen on rakennettu kaksi iglua, joissa on esillä jää-, video- ja äänitaidetta.

– Aikaisempina vuosina olemme järjestäneet jääsoitinkonsertteja. Niitä ei tänä vuonna pystytä koronarajoitusten takia järjestämään. Sen sijaan vierailijat pääsevät kokeilemaan soittimia ja tutustumaan Vuokseen, SounDomen Joutsenosta kotoisin oleva jäämestari Juuso Partanen sanoo.

Iglujen sisustukseen ja veistoksiin käytetty jää on peräisin pääosin Joutsenosta. Haukilahdesta nostettiin yli 12 000 kiloa jäätä, josta taiteiltu muun muassa jääsoittimia ja veistoksia igluihin.

– Koronasta johtuen sisälle pääsee yksitellen tai pienissä ryhmissä, ja kerrallaan sisällä voi olla enintään kymmenen henkeä, Partanen kertoo.

Hän toivoo, että vierailijat käyttäisivät maskia ja noudattaisivat koronarajoituksia.

Galleria on avoinna keskiviikosta perjantaihin klo 12–18 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10–16.