Uusinta koronarokotetta ensin riskiryhmille eikä yli 70-vuotiaille lainkaan – myös muiden rokotteiden annosväli venyy, mikä ”auttaa vakavassa epidemiatilanteessa nostamaan nopeasti rokotuskattavuutta”

0

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) suosittelee, että perjantaina myyntiluvan saanutta AstraZenecan koronavirusrokotetta käytetään toistaiseksi vain alle 70-vuotiaiden rokottamiseen.

Käytännössä suositus tarkoittaa rokotusjärjestyksen muuttamista kyseisen rokotteen kohdalla.

KRARin mukaan AstraZenecan rokotetta on syytä tarjota ensimmäisenä perussairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville, alle 70-vuotiaille vanhimmista ikäryhmistä alkaen sekä terveydenhuollon kantokyvyn kannalta keskeisille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Sen jälkeen rokotetta tarjotaan muille alle 70-vuotiaille vanhimmista ikäryhmistä alkaen. Riskiryhmien määrittelyä tarkennetaan, ennen kuin AstraZenecan rokote otetaan Suomessa käyttöön.

AstraZenecan rokote on tyypiltään adenovirusvektorirokote. 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottamiseen ryhmä suosittelee jo aiemmin käyttöön otettuja Pfizer–BioNTechin ja Modernan mRNA-rokotteita, joiden suojatehosta myös ikääntyneillä on tutkimusnäyttöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä rokotusasiantuntijaryhmä suosittelee myös kaikkien koronarokotteiden annosvälin on pidentämistä kolmesta 12 viikkoon.

– Rokotettu saa yleensä paremman suojan, kun annosväliä pidennetään, sillä silloin elimistön tuottama vastustuskyky kypsyy ja vahvistuu, ylilääkäri Hanna Nohynek toteaa THL:n tiedotteessa.

– Samalla pidempi annosväli auttaa vakavassa epidemiatilanteessa nostamaan nopeasti rokotuskattavuutta, kun pienissä erissä saapuvat annokset riittävät entistä useammalle. Mahdollisimman moni, jolla on kohonnut riski saada vakava koronavirustauti, saa nopeammin ensimmäisen rokoteannoksen tarjoamaa, jo kohtalaisen hyvää suojaa, Nohynek perustelee.

Suosituksia rokotteiden kohderyhmistä ja annosvälistä tarkastellaan uudelleen sitä mukaa, kun saatavilla on uutta tietoa sekä Suomeen toimitettavista rokotemääristä että eri rokotteiden suojatehosta.