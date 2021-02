Kanavaliikenne päättyy tällä viikolla

0

Liikennöinti Saimaan kanavassa päättyy tällä viikolla talvitaukoon. Liikennekatko kestää arviolta noin kuusi viikkoa. Sääolosuhteiden salliessa kanava avataan jälleen maanantaina 22. maaliskuuta.

Maaliskuussa ovat edessä myös uuden irtokeula Saimaalla varustetun Calypso-puskijan varsinaiset jääkokeet, jolloin mitataan yhdistelmän todellinen suorituskyky. Calypso on operoinut Saimaalla joulukuun alusta. Yhdistelmän jäänmurtokyky ja käsiteltävyys on osoittautunut hyväksi ja saanut kiitosta avustettavien kauppalaivojen päälliköiltä ja luotseilta.

Kanavan liikennekatkon aikana huolletaan sulkuja ja tehdään peruskorjauksia vuokra-alueen tien avattaville silloille.

Ennakkotietojen perusteella talvikatkon jälkeen liikenne on käynnistymässä vilkkaana.

Vuonna 2020 Saimaan kanavan läpi kulki lähes 1,3 miljoonaa tonnia tavaraa. Kasvua edelliseen vuoteen oli yli neljännes. Koronarajoitusten vuoksi kanavassa ei ollut huvi- tai matkustaja-alusliikennettä.