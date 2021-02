Aimo Ruusunen Kansallisarkiston asettamaan seurantaryhmään

0

Kansallisarkisto on asettanut Suomalaiset Venäjällä lokakuun 1917 vallankumouksen jälkeen -tutkimushankkeelle tieteellisen seurantaryhmän, jonka yksi jäsen on Korvenkylässä asuva FT Aimo Ruusunen.

Ryhmän puheenjohtaja on tutkimusjohtaja Päivi Happonen ja sihteeri tutkimusavustaja Anton Eteläaho.

Ryhmän muut jäsenet ovat professori Hiski Haukkala, dosentti Kristiina Kalleinen, johtaja Markku Kangaspuro, dosentti Antti Kujala, yliopistonlehtori Pia Koivunen, tutkija Timo Laakso, FM Tarja Lappalainen, erityisavustaja, dosentti Juha Meriläinen, pääjohtaja Jussi Nuorteva, dosentti Jyrki Paaskoski ja professori Kimmo Rentola.