Lukijan kynä: 112-sovelluksessa apu on yhden painalluksen päässä

0

Tänään torstaina 11. helmikuuta vietetään 112-päivää. Se on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi.

112-päivänä on hyvä hetki tarkistaa kotona palovaroittimien kunto kuin myös ladata puhelimeen 112 Suomi -sovellus. Monelle sovellus on vielä uusi asia, vaikka sillä on jo melkein kaksi miljoonaa käyttäjää.

112-sovelluksen avulla avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Hätäkeskukseen välittyy soittajan tarkka sijaintitieto. Näin ei tarvitse muistella, missä katuosoitteessa kyseisellä hetkellä on.

Esimerkiksi retkeillessä, marjastaessa tai tien päällä ollessa ei välttämättä edes tiedä, mistä paikasta hätäpuhelun soittaa. Metsään eksyneistä on useampi eksynyt henkilö löytynyt, kun ovat soittaneet 112-sovelluksella hätäkeskukseen.

Sovelluksen avulla soittaessa koordinaatit välittyvät hätäkeskukselle, ja näin apu löytää perille.

Lisäksi 112 Suomi -sovelluksen kautta löytyvät muiden muassa lähin sydäniskuri, linkki koronaviruksen oirearvioon Omaolo-verkkopalveluun, alueelliset vaara- ja viranomaistiedotteet sekä päivystysnumeroita.

112 Suomi on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi Android- ja iPhone-puhelimiin.

Sovelluksen kehittämisestä vastaa Hätäkeskuslaitos.

Näin korona-aikana ulkoilu ja liikkumisen merkitys kriisin kestävyydessä korostuvat. Etelä-Karjalassa ulkoilumahdollisuudet ovat rajattomat. Luontoa, polkuja ja talvisin latuja on kilometrikaupalla.

Jos haaveri luonnossa sattuu, sinun saattaa olla vaikea opastaa apua paikalle. 112-sovellus auttaa siinä. Juuri tuon ominaisuuden vuoksi moni henkilö on saanut avun nopeammin ja on selvitty vähemmillä vahingoilla.

KATI PALVIAINEN & VESA KULTANEN

Kirjoittajista Palviainen työskentelee vertaistoiminnan koordinaattorina Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry:ssä ja Kultanen turvallisuuskouluttajana Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella.