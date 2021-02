Lukijan kuva: Sesongin kalasta herkullista keittoa

0

Kansallista kalakeittopäivää vietetään joka vuosi helmikuun toisena tiistaina, tänä vuonna tällä viikolla.

Joutsenolainen Sisko-Liisa Häyhä teki keittoa sesongin kalasta, mateesta. Kuvan matikka on kaupan kalatiskistä, sillä aiemmin ahkerasti kalastanut Häyhä ei ole kahteen talveen käynyt talviverkoilla ja -katiskoilla.

– Moni vierastaa matikkaa sen ulkonäön ja nylkemisen tai kalttaamisen vuoksi, eikä tiedosta, kuinka vähäruotoinen ja maukas turskan sukuinen kala se on.

Häyhä valmistaa madekeiton äitinsä reseptiä mukaellen. Kalan lisäksi siihen tulee perunoita, sipulia, porkkanaa ja pala lanttua sekä mausteeksi suolaa, maustepippuria ja laakerinlehteä. Kirkkaassa liemessä ensin keitettyjen kasvisten päälle laitetaan kala maksaa ja mätiä myöten. Keitto viimeistellään tillillä ja kermalla sekä paksusti voilla voidellulla ruisleipäpalalla.

Kalakeittoreseptejä löytyy myös teemapäivän verkkosivulta. Sivulla on Pro Kala ry:n kotikokeille järjestämän Vuoden kalakeitto -reseptikilpailun voittaja sekä neljä muuta reseptiä.