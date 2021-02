Eräviikolla lähiluontoon liikkumaan

0

Eteläkarjalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa vietetään tällä viikolla eräviikkoa. Hiihtoloman kynnyksellä vietettävän viikon teemat ovat erätaidot, eteläkarjalainen luonto, luontoliikunta sekä perinteet.

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen Vipinää ja kipinää -hanke kutsuu perheitä liikkumaan yhdessä ja tutustumaan eräviikolla lähiluontoon.

– Vallitsevan koronatilanteen takia emme voi järjestää tapahtumia, joissa kokoaisimme ihmisiä yhteen. Kannustamme kuitenkin kuntalaisia tutustumaan paikalliseen lähiluontoon ja lähellä oleviin eräkohteisiin, sanoo liikuntakoordinaattori Jenna Backman kaupungin tiedotteessa.

”Lappeenrannan lähiluonto tutuksi”-somekampanjassa asukkaita kehotetaan kertomaan kuvan muodossa, missä on heidän lähiluontopaikkansa. Se voi olla pienikin metsä kodin liepeillä, luisteluun sopiva järven jää tai metsäinen pulkkamäki.

Kuvat voi julkaista Facebookissa ja Instagramissa aihetunnisteilla #eräviikko2021 ja #lähiluontolpr. Kampanjaan osallistuneiden kesken kaupunki arpoo pieniä liikunnallisia palkintoja.

Luontoliikunnan on tutkittu lisäävän ihmisen hyvinvointia monella tapaa ja vähentävän stressiä. Korona-aikaan luonnossa on myös turvallista liikkua.

Idea eräviikon viettämiseen on lähtenyt ruokolahtelaiselta Erähiihto-toimikunnalta.