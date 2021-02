Eksote antaa koronarokotusneuvontaa puhelimitse: rokotusaikaa neuvontapuhelimesta ei voi varata, mutta numeroon pitää soittaa, jos jo vahvistettua aikaa on siirrettävä

0

Eksote on avannut oman koronarokotusneuvontaa antavan puhelinpalvelun. Rokotusneuvontaa saa numerosta 05 352 2355 maanantaista perjantaihin kello 9–16.

Numerosta saa vain yleistä neuvontaa Eksoten alueen koronarokotuksista. Puhelinpalvelun kautta ei voi tällä hetkellä varata koronarokotusaikoja.

Eksotelta lähetetään rokotukseen kutsuttaville kirje tai tekstiviesti. Osa kutsutaan rokotuksiin edelleen soittamalla.

Myös kirjeen vastaanottajat saavat puhelun, jossa varmistetaan, sopivatko kirjeessä esitetyt rokotusajat henkilölle. Tekstiviestin vastaanottajat saavat viestin mukana ohjeet rokotusajanvaraamiseen.

Jos joutuu siirtämään tai perumaan varmistuspuhelulla jo vahvistetun ajan, on otettava yhteyttä rokotusneuvonnan numeroon 05 352 2355.

Koronarokotteista saa lisätietoa THL:ltä, joka vastaa myös riskiryhmien määrittelystä sekä valtakunnallisesta tilanteesta. Tietoa voi etsiä THL:n verkkosivuilta thl.fi/koronarokote ja thl.fi/riskiryhmienrokotukset.

Kysymykset voi esittää myös valtakunnalliselle koronaneuvonnalle. Valtioneuvoston ylläpitämässä puhelinpalvelussa 0295 535 535 saa yleistä tietoa koronaviruksesta sekä neuvontaa Koronavilkku-sovelluksen käyttöön. Neuvonta palvelee arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15.

Koronainfon chat on käytössä, kun asiakaspalvelijat ovat vastaamassa kysymyksiin. Koronainfo on tarjolla myös tekstiviestipalveluna henkilöille, jotka eivät voi puhua puhelimessa.