Rauhasta peräisin lähes puolensataa tartuntaa, epidemia yhä kiihtymisvaiheessa

Etelä-Karjalassa on varmistettu keskiviikkoon mennessä yhteensä 417 koronatartuntaa. Niistä 48 on peräisin Rauhassa Holiday Club Saimaan kylpylässä vapaa-aikaansa viettäneiden opiskelijoiden kokoontumisesta kahden viikon takaa.

– Jonkin verran testauksia tehdään edelleen, mutta toivotaan niiden olevan enemmän negatiivisia. Epäilemättä luku kuitenkin jonkin verran nousee vielä, arvioi Eksoten avoterveydenhuollon ylilääkäri Sami Raasakka.

Joukkoaltistus tapahtui 10. helmikuuta LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Skinnarilan kampuksen opiskelijoiden yhteisessä vapaa-ajanvietossa. Pääosa sairastuneista ja altistuneista asuu Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön osoitteessa Karankokatu 4. Talossa asuvia kehotettiin heti ensimmäisten tartuntojen tultua ilmi välttämään kampusvierailuita helmikuun loppuun saakka.

Rokotuksia tällä hetkellä yli 80-vuotiaille ja riskiryhmälle

Koronavirusrokotuksia Eksote antaa tällä hetkellä yli 80-vuotiaille ja 1​6–69-vuotiaille, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Yli 80-vuotiaiden rokotuksiin ei voi varata tällä hetkellä itse aikaa, vaan on odotettava Eksoten yhteydenottoa. Ajanvarausohjeet tulevat tekstiviestillä.

Muut riskiryhmiin kuuluvat rokotetaan esimerkiksi toimenpiteiden yhteydessä, tai heille voidaan antaa rokotusaika vastaanottokäynneillä.​ Näin toimitaan lähiviikkojen ajan. Laajat massarokotukset käynnistyvät, kun rokotteita saadaan enemmän. Eksote avaa tuolloin rokotusajanvarauksen.

Tilanne on muuttunut nopeasti, ilmaantuvuusluvut ovat kasvussa

Epidemia on maakunnassa yhä kiihtymisvaiheessa. Voimassa on helmikuun loppuun saakka Aluehallintoviraston asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus kaikissa sisä- ja ulkotapahtumissa. Sitä jatketaan maaliskuulle. Yksityishenkilöitä koskee 10 hengen kokoontumisrajoitus. Pieniäkin kokoontumisia on syytä välttää.

Etelä-Karjalassa toivotaan noudatettavan koronatorjunnasta annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia huolellisesti.

– Tilanne Eksoten alueella on muuttunut nopeasti. Ilmaantuvuusluvut ovat jyrkässä kasvussa, samoin positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä. Lisäksi positiivisista näytteistä 75 prosenttia on virusvarianttia, Raasakka kertoo.

Tartunnat kohdistuvat rajattuun yhteisöön, ja niiden jäljitys on ollut tehokasta.

Etätöitä suositellaan, hiihtolomalla ei suositella matkustamista

Etätyösuositus on edelleen voimassa. Ellei se ole mahdollista, on työpaikoilla käytettävä kasvomaskia ja muita keinoja suojata työntekijää ja työyhteisöä. Alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa ei rajoiteta, mutta peli- ja ottelutoimintaa tai pelimatkoja ei suositella sen enempää oman alueen sisällä kuin sen ulkopuolellekaan millekään ikäryhmälle. Suositus jatkuu 31.3. asti.

Viikolla 9 vietetään Etelä-karjalassa koululaisten hiihtolomaa. Ulkona liikkuessa riski saada tartunta on pieni. THL suosittelee, että talvilomailijat ulkoilisivat oman lähipiirin seurassa ja välttäisivät väkijoukkoja. Tartuntariski on olemassa tällä hetkellä kaikkialla Suomessa, ja matkustaminen lisää viruksen leviämisriskiä.

Jos sinulla on oireita Tee joko sähköinen oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai ota yhteyttä puhelimitse hyvinvointiasemalle tai päivystysaikana päivystysapuun p. 116 117. Omaolo-palvelu ohjaa sinut tarvittaessa Eksoten ajanvaraukseen, tai hoitaja arvioi puhelimessa tarpeesi saapua vastaanotolle ja/tai koronavirustestiin. Koronavirustesti pyritään ottamaan 1–2 vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta.​ Näytteenotto toimii ajanvarauksella. Vain alle kouluikäisten lasten vointia voi infektio-oireissa seurata kotona, kouluikäisten ja aikuisten on täytettävä Omaolo-arvio tai soitettava Eksotelle. Jos tarvitset matkustamista varten koronavirustestitodistuksen, hakeudu työterveyshuoltoon tai yksityiseen terveyshuoltoon. Päänsärky, nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, maku/hajuaistin menetys, vatsaoireet ovat yksittäisinäkin oireina esiintyessään syy hakeutua koronavirustestiin.