Korona jatkaa leviämistään, myös rokotettujen noudatettava varotoimia

Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalassa leviämisvaiheessa, totesi alueellinen Covid-19-tilannekuvaryhmä eilen. Tartuntalain pykälän, jonka nojalla tiloja suljettaisiin nykyistä laajemmin, ehdot eivät vielä maakunnassa täyty.

Voimassa on kuuden hengen kokoontumisrajoitus, joka koskee sisä- ja ulkotapahtumia. Kaikkia lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista, ja hakeutua viivytyksettä koronatestiin, jos saa lieviäkin tautiin viittaavia oireita.

Myös koronarokotteen jo saaneiden on huolehdittava käsi- ja yskimishygieniasta, turvaväleistä ja maskeista, tilannekuvaryhmä muistuttaa.