Kartalla näkyy ruskealla rasterilla 300 metrin geoenergiapotentiaali, jota on sitä enemmän, mitä tummempi ruskean sävy on. Sinisin viivoin on merkitty pohjavesialueet. Kuvakaappaus osoitteesta http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/ löytyvästä GTK Maankamara -karttapalvelusta 5.3.2021.