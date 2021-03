Laskettelijat ovat voineet altistua koronavirukselle Myllymäen laskettelukeskuksessa lauantaina 6. maaliskuuta

0

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ylläpitämälle koronan altistumispaikkasivustolla on merkitty uusi altistumispaikka.

Mahdollinen altistuminen on tapahtunut lauantaina 6. maaliskuuta Myllymäen laskettelukeskuksessa noin kello 15–18 välisenä aikana.

Jos olet ollut ilmoitettuna aikana altistumispaikassa ja sinulle tulee seuraavan 14 vuorokauden aikana koronaan sopivia oireita, tee oirearvio verkossa omaolo.fi tai ota yhteyttä puhelimitse hyvinvointi- tai terveysasemalle tai Päivystysapuun 116 117.

Omaehtoiseen karanteeniin voi jäädä, jos siihen on mahdollisuus. Altistumispaikat päivitetään listalle heti niiden tultua Eksoten tietoon. Listan tarkoitus on antaa tietoa paikoista, joissa on mahdotonta jäljittää paikalla mahdollisesti olleita ihmisiä.

LIISA KUKKOLA