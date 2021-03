AVI määrää tiloja suljettavaksi Joutsenossa ja muualla maakunnassa huomisesta alkaen

0

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut tänään torstaina määräyksen tilojen sulkemisesta Etelä-Karjalassa huomisesta alkaen. Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös on voimassa maaliskuun loppuun asti, ja se koskee niin julkisen kuin yksityisen sektorin tiloja.

Päätös koskee muun muassa kuntosaleja ja muita sisäliikuntatiloja, yleisiä saunoja ja uimahalleja, tanssipaikkoja, kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin ja muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä tiloja, huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

Vaihtoehtona tilojen sulkemiselle on rajata sisätilojen käyttöä niin, että niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on 50. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei myöskään koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

AVI perustelee päätöstä koronaviruksen aiheuttaman taudin ilmaantuvuuden kasvulla, epäselvillä tartuntaketjuilla, jäljityksen merkittävällä kuormittumisella, erikoissairaanhoidon tarpeen kasvulla ja uhkalla hoitokapasiteetin riittävyyden vaarantumisesta.