Auto mobiilisovelluksella parkkiin puoleksi tunniksi maksutta

Lappeenrannan keskustassa on aiempaa vaivattomampaa piipahtaa asioilla, kun lyhytaikaisesta pysäköinnistä tulee väliaikaisesti maksutonta.

Kaupungin omistamilla ja Williparkki Oy:n hallinnoimilla kadunvarsialueilla pysäköintimaksua ei peritä ensimmäisen puolen tunnin ajalta silloin, kun pysäköinnin maksamisessa käytetään mobiilimaksuoperaattorin pysäköintisovellusta.

Järjestely astuu voimaan heti, kun tarvittavat muutokset saadaan toteutettua operaattoreiden järjestelmiin. Kokeilu on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n (LATO) hallituksen päätöksen taustalla on kuntalaiselta tullut idea helpottaa esimerkiksi noutoruoan hakemista ja näin tukea paikallisia yrittäjiä koronakurimuksessa.

Joutsenossa pysäköinti on maksutonta aina.