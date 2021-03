Karoliina Ahtiaisesta Suomen Kylät ry:n nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtaja

0

Joutsenolainen Karoliina Ahtiainen valittiin nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtajaksi Suomen Kylät Ry:ssä.

Jaosto on uusi toimielin yhdistyksessä ja se on 16-jäseninen. Jaoston odotetaan valmistelevan ja tekevän Suomen Kylät ry:n hallitukselle ajantasaisia ehdotuksia liittyen paikalliseen kehittämiseen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen erityisesti nuorten näkökulmasta. Sen toimikausi on kolme vuotta.

Valinta tehtiin tiistaina ensimmäisen kerran kokoontuneen jaoston etäkokouksessa.

– Ensimmäisen kokoontumisemme perusteella meillä tulee olemaan idearikas ja kehittämishenkinen meininki tulevina vuosina, Ahtiainen kommentoi tiedotteessa.