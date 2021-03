Joutsenon oma koronarokotuspiste ei avaudu lähiaikoina – Eksote kehottaa joutsenolaisia käyttämään rokotusajan, joka annetaan Iso-Kristiinaan

0

Joutsenolainen lukijamme hämmästelee, miksi sai kutsun koronarokotukseen Lappeenrantaan.

– Ihmettelen, ettei se tapahdu Joutsenossa, onhan meillä terveysasema. Monelle joutsenolaiselle tuottaa varmaankin vaikeuksia lähteä rokotettavaksi Lappeenrantaan, jollei ole omaa kulkupeliä, lukijamme kirjoittaa.

Milloin Joutsenohallin rokotuspiste avautuu, Eksoten rokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto?

– Tarkempaa tietoa ei vielä ole. Olemme joutuneet siirtämään suunniteltua aikaa myöhemmäksi, sillä suurempien rokotemäärien saapumisajankohdasta ei ole tietoa. Myös rokotuspaikkaa on veivattu edestakaisin. Se on nyt sittenkin tulossa Joutsenohallille. Tämä on tietysti tylsää kansalaisen näkökulmasta, mutta onneksi Iso-Kristiinassa on paikka, ja sinne on laitettu kutsuja myös joutsenolaisille.

– Joutsenolaisten ei kannata jäädä odottamaan Joutsenon-rokotuspisteen avautumista, jos aikaa tarjotaan Iso-Kristiinaan. Jos päästään avaamaan Joutsenon-piste viikolla 17 tai myöhemmin, rokotusaika siirtyy turhaan myöhemmäksi.

Voiko valita, minkä valmistajan rokotteen ottaa?

– Ei voi. On ollut pelkoja Astra Zenecaa kohtaan, mutta se on turhaa, sillä rokote on turvallinen. Ensi viikolla sillä on mahdollista taas rokottaa yli 65-vuotiaita. Toimimme THL:n ohjeiden mukaisesti. Jos kieltäytyy Astra Zenecasta, ei tiedä, milloin rokotteen saa.

Millaista tahtia rokotuksia annetaan päivittäin?

– Joka kunnassa rokotetaan joka viikko, pääsääntöisesti 70–140 rokotusta päivässä siellä, missä kulloinkin ollaan. Iso-Kristiinassa rokotuksen saa yli 350 henkeä päivässä, Imatralla noin 160 päivässä.

Onko ihmisiä tavoitettu hyvin, vai onko ajanvarauskäytännöissä ollut epäselvyyttä?

– Jonkin verran on ollut tupla-ajanvarauksia. Päivän päätteeksi poimimme tarvittaessa rokotettavia, jotta saamme kaikki rokotteet käytettyä. Olemme kuitenkin saaneet rokotukset hyvin käyntiin, meillä on kaikkiaan rokotettu yli 22 000 ihmistä eli 18 prosenttia Eksoten alueen aikuisväestöstä.

SARI PULLINEN