Yläpappilan pihan pääsiäispolku avautuu huomenna

Joutsenon entisen yläpappilan nykyinen isäntäpari Antti ja Ritva Jarva ovat rakentamassa kotinsa pihalle pääsiäispolkua. Se avautuu palmusunnuntain alla eli huomenna lauantaina 27. maaliskuuta.

Pappilan pihaan vuodenvaihteessa rakennetun joulupolun tavoin pääsiäispolku on avoinna omatoimista kiertelyä varten päivittäin kello 15–19 pääsiäispyhien yli aina 11. huhtikuuta asti.

Pääsiäispolun varrella on kuusi paikkaa, joissa voi pysähtyä pääsiäisen sanoman äärelle. Joissakin paikoissa on pääsiäisen koristeita tai tapoja ja kerrotaan niiden symbolisesta merkityksestä. Joissakin taas muistellaan Raamatun kertomusten ja asetelmien kautta, miksi pääsiäistä vietetään.

Pääsiäispolulle tulijan kannattaa ladata puhelimeensa qr-koodin lukija, Jarvat vinkkaavat, sillä polulla on myös pääsiäiseen liittyviä lauluja, joita voi kuunnella puhelimella. Laulujen sanat voi myös laulaa tai lukea paikalle pystytetystä kyltistä.

Isäntäpari evästää varautumaan siihen, että polulla voi samaan aikaan olla muita kuin omaan perheeseen kuuluvia ihmisiä.

– Silloin tarvitaan maskit ja turvavälit!

Yläpappilan pääsiäispolku (Yläpappilantie 40) avoinna 27.3.–11.4. joka päivä klo 15–19.