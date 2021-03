Sana sinulle: Pajunkissapyhä

0

Lapsena keväthangilla hiihdellessä oli tärkeää seurata, milloin pajunkissat tulevat näkyviin. Odotettiin aurinkoisia päiviä ja ajateltiin, että valo ja lämpö kutsuvat nuo pörröiset kissat esiin. Sitten eräänä päivänä karjalainen äitini otti esille ison pussin värikkäitä höyheniä, ja takapihan metsikön takaa noutamamme pajunoksat alkoivat muuttua virpomavitsoiksi.

Vitsaan etsittiin kolmihaaraisia pajunoksia. Äiti oli kertonut, että kolme haaraa kuvasivat Jumalan kolminaisuutta. Hän kertoi myös, että lapsena he säästivät kaikki karkkipaperit ja askartelivat niistä kukkia. Niitä käytettiin, jos lampaita, siis niitä pajunkissoja, ei jonain keväänä vielä palmusunnuntain aikaan löytynyt.

Karjalaisille luterilaisillekin virpominen kuului oleellisesti palmusunnuntaihin ja pääsiäisen perinteisiin. Vitsat olivat se juttu, eivät asut ja pukeutuminen. Meille lapsille opetettiin, että virpominen on siunauksen tuomista, ja että virpomalla toivotaan myös elämän uudistumista ja iloa elämään.

Me kävelimme aika pitkän matkan, ainakin lapsen mielestä, kummitädin talolle, joka oli tärkein virvottava henkilö. Vaikeinta kuitenkin oli odottaa sitten pääsiäiseen asti, ennen kuin palkaksi saadut suklaamunat sai syödä.

Odottamista me olemme joutuneet nyt jo yli vuoden opettelemaan. Odottamaan ylösnousemusta koronaviruksen tuomasta rajoitusten ja yksinäisyyden ajasta.

Ehkä nyt palmusunnuntaina virpomiseemme tulee lisänä tämä uusi ulottuvuus. Virpoessamme me kuitenkin muistutamme siitä, kuinka Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja aloitti pitkän matkansa kohti ristiä ja ylösnousemusta. Samalla toivotamme Jumalan siunausta.

Tänä vuonna me voisimme virpoa vaikka näin: ”Virvon varvon vitsaksilla, tuoreeks, terveeks, tulvaks vuuveks, vuuveks suureks siunatuks, vapaaks vitsauksist, vapaaks rajotuksist – siitä vitsa muistuttakoot.”

ARI TÄHKÄPÄÄ

Kirjoittaja on hiippakuntasihteeri ja yrittää sanoittaa sanoittamatonta ja koskettaa näkymätöntä.